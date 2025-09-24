مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات للاجئين في الأردن

وفي وقت تواجه فيه التمويلات الإنسانية ضغوطاً شديدة، تظل شراكة اليابان مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيوية للحفاظ على حماية اللاجئين ومساعدتهم في الأردن.
يمكن دعم اليابان المفوضية من مواصلة الأنشطة المجتمعية الهامة التي تهدف لتمكين اللاجئين من المشاركة في تصميم حلول لمجتمعاتهم.
وتشمل هذه الأنشطة المبادرات الثقافية والتعليمية، وحماية الطفل، وأنشطة تمكين المرأة، وتطوير المهارات اللازمة لكسب العيش.
وتهدف هذه الجهود إلى بناء القدرة على الصمود بطريقة يتم من خلالها سماع أصوات الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجها في خطة الاستجابة للاجئين.
