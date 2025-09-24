مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات للاجئين في الأردن

الوكيل الإخباري- التقى، الأربعاء، سفير اليابان لدى الأردن، أساري هيديكي، باللاجئين في مخيم الزعتري، مما يدل على استمرار التضامن مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

وفي وقت تواجه فيه التمويلات الإنسانية ضغوطاً شديدة، تظل شراكة اليابان مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيوية للحفاظ على حماية اللاجئين ومساعدتهم في الأردن.



يمكن دعم اليابان المفوضية من مواصلة الأنشطة المجتمعية الهامة التي تهدف لتمكين اللاجئين من المشاركة في تصميم حلول لمجتمعاتهم.



وتشمل هذه الأنشطة المبادرات الثقافية والتعليمية، وحماية الطفل، وأنشطة تمكين المرأة، وتطوير المهارات اللازمة لكسب العيش.