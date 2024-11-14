"مكافحة الأوبئة" يختتم ورشة حول تحليل البيانات وعرضها

وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، عرضت الورشة التي استمرت 4 أيام، بمشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضوعات أساسية وضعت أساسا قويا لتحضير البيانات وتحليلها عمليا، باعتباره ضرورة لاتخاذ القرارات المستنيرة في مجال الصحة العامة وغيره.
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