"مكافحة الأوبئة" يختتم ورشة حول تحليل البيانات وعرضها

الوكيل الإخباري- اختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورشة أقامها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، لتحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (R)، لتعزيز المهارات التحليلية.

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