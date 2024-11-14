 
الخميس 2024-11-14 06:23 م
 

"مكافحة الأوبئة" يختتم ورشة حول تحليل البيانات وعرضها

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
الخميس، 14-11-2024 05:17 م

الوكيل الإخباري-   اختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورشة أقامها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF)، لتحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (R)، لتعزيز المهارات التحليلية.

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وبحسب بيان المركز اليوم الخميس، عرضت الورشة التي استمرت 4 أيام، بمشاركة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، موضوعات أساسية وضعت أساسا قويا لتحضير البيانات وتحليلها عمليا، باعتباره ضرورة لاتخاذ القرارات المستنيرة في مجال الصحة العامة وغيره.

 
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