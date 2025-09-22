منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الثقافة

ويتناول اللقاء محاور المكتبات التي نفذتها الوزارة في المحافظات والألوية الثقافية والمراكز الثقافية ومراكز تدريب الفنون في المحافظات والإعلام الثقافي الجديد "ثقافة بودكاست" والمواد الفيلمية التي تعرف بالإصدارات والخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة للمثقف ودعمها للقطاع الثقافي، وموضوعات أخرى ذات صلة.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين بحضور اللقاء، التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
