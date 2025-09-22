الإثنين 2025-09-22 11:59 ص
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الثقافة

الإثنين، 22-09-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "مشاريع التنمية الثقافية"، الساعة الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء، في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء محاور المكتبات التي نفذتها الوزارة في المحافظات والألوية الثقافية والمراكز الثقافية ومراكز تدريب الفنون في المحافظات والإعلام الثقافي الجديد "ثقافة بودكاست" والمواد الفيلمية التي تعرف بالإصدارات والخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة للمثقف ودعمها للقطاع الثقافي، وموضوعات أخرى ذات صلة.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة، الراغبين بحضور اللقاء، التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 
