منح دراسية جزئية لأبناء المتقاعدين العسكريين في الجامعة الأميركية

الوكيل الإخباري- بحثت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، والجامعة الأميركية، اليوم الاثنين، سبل التعاون المشترك، حيث تم الإعلان عن تخصيص منح دراسية جزئية موجهة لأبناء المتقاعدين العسكريين. اضافة اعلان





وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، تتراوح قيمة المنح الجامعية الجزئية ما بين 50 بالمئة و60 بالمئة من الرسوم الدراسية للتخصصات الجامعية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.



وأكد مدير عام المؤسسة، اللواء الركن المتقاعد عدنان الرقاد، أن هذه المبادرة تجسد الشراكة الوطنية، وتفتح آفاقا جديدة أمام أبناء المتقاعدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، معربا عن تقديره للجامعة على اهتمامها بهذه الفئة التي تشكل ركيزة أساسية في خدمة الوطن.



من جهته، قال رئيس الجامعة، الدكتور مأمون عكروش، إن هذه المبادرة تأتي تعبيرا عن الاعتزاز بالدور الوطني الكبير للمتقاعدين العسكريين، فهم "درع الوطن وسياجه المنيع"، مؤكدا أن الجامعة، من خلال تقديم هذه المنح، تعبر عن وفائها لهذه الفئة التي قدمت الكثير في سبيل رفعة الأردن وأمنه واستقراره.



ودعت الجامعة الراغبين بالاستفادة من المنح إلى مراجعة وحدة القبول والتسجيل في حرمها بمحافظة مادبا، وإرفاق قرار التقاعد عند التقديم، لاستكمال إجراءات الاستفادة من الخصومات المقررة.

