مندوبا عن الملك، الأمير غازي يحضر جانبا من حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، اليوم الجمعة، جانبا من حفل تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح للاتين في المغطس، والتابعة للبطريركية اللاتينية في القدس والأردن، وذلك بحضور المبعوث الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، الكاردينال بييترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان وغبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا.

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وفي بداية الحفل، ألقى البطريرك بيتسابالا كلمة شكر فيها جلالة الملك عبدالله الثاني على رعايته للأماكن المسيحية المقدسة في القدس والأردن وبالأخص على تطوير موقع المغطس الذي أصبح مهيئاً لاستقبال آلاف الحجاج المسيحيين من مختلف الطوائف ومن جميع أرجاء العالم.



كما وجه بيتسابالا التحية لمندوب جلالة الملك سمو الأمير غازي بن محمد وبصفته رئيس مجلس أمناء موقع المغطس على دعمه لبناء كنيسة مرموقة للاتين في الموقع.



وعبر البطريرك بيتسابالا عن شكره لقداسة البابا فرنسيس ممثلاً بالكاردينال بارولين، وللسيد نديم المعشر وعائلته على تبرعه السخي لتغطية معظم تكاليف بناء الكنيسة، ولممثلي الحكومة الهنغارية التي تبرعت بجزء من كلفة البناء، ولجميع المحسنين الذين ساهموا في هذا الإنجاز.



وقد أكد البطريرك بيتسابالا على رسالة الوحدة والمحبة التي تنطلق من هذا الموقع المقدس قائلاً: "إن الأردن أرض مقدّسة يأتي إليها الحجاج من كل بقاع الأرض"، داعيا الحجاج حول العالم لزيارة هذه الكنيسة وموقع المغطس ومواقع الحج المسيحي في الأردن.



وقد سلّم المتبرع الرئيسي للكنيسة نديم المعشر، بحضور مندوب جلالة الملك، مفاتيح الكنيسة للكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، معربا عن شكره جلالة الملك على توجهه بتخصيص قطعة أرض لغاية بناء كنيسة للاتين في المغطس، والتي تعد هدية للأردن ولكل من يحج إلى المغطس عبر الأجيال، مؤكدا أن الكنيسة ستعزز السياحة الدينية إلى المملكة.