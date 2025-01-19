مندوباً عن الملك رئيس الوزراء يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إنه وفي إطار عناية جلالة الملك عبدالله الثاني بالابداع، جاء إنشاء هذه الجائزة، في سبيل تعزيز ثقافة الابتكار ودعم المبدعين والعلماء العرب لتحقيق اختراعات وإنجازات استثنائية تسهم في تقدم المجتمع العربي وتبرز دوره في مسيرة العلم و الحضارة، وحفز المفكرين على تطوير حلول مبتكرة تحقق للمجتمع العربي التقدم والازدهار.
وأضاف أن مجلس الأمناء، الذي تشكل بإرادة ملكية سامية عام 2002 بمناسبة اختيار عمان عاصمة الثقافة العربية، تولى وضع تعليمات الجائزة بحيث تمنح كل سنتين مرة في حقول ثلاثة، وهي الآداب والفنون، والعلوم، والمدينة العربية وقضاياها ومشروعاتها العمرانية وبحوثها.
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