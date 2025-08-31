مهم لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

ويعكس القرار اعتزاز الدولة الأردنية بتضحيات الشهداء خدمة للوطن وأبنائه، وحرصها على رعاية أسرهم ومساندتها، من خلال توفير حلول مستدامة تسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء عنهم.
ويأتي هذا التعديل ليعزز دور فلس الريف كأداة تنموية تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوسّع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأشد استحقاقاً، بما يحقق الاستدامة ويكرس مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان
-
تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء
-
ندوة في إربد احتفاء بالشاعر الزغول
-
عبد الرحيم الواكد أميناً عاماً لمجلس الأعيان
-
أبرز التعديلات على نظام ترخيص السواقين لسنة 2025
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في عجلون وجرش
-
الرواشدة والحجازين والشواربة يبحثون خطط مشاريع الجداريات الفنية