الأحد 2025-08-31 08:49 م
 

مهم لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية

أرشيفية
 
الأحد، 31-08-2025 07:53 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، لتشمل تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ويعكس القرار اعتزاز الدولة الأردنية بتضحيات الشهداء خدمة للوطن وأبنائه، وحرصها على رعاية أسرهم ومساندتها، من خلال توفير حلول مستدامة تسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء عنهم.


ويأتي هذا التعديل ليعزز دور فلس الريف كأداة تنموية تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوسّع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأشد استحقاقاً، بما يحقق الاستدامة ويكرس مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.

 
 
