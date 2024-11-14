 
الخميس 2024-11-14 12:12 م
 

مهم من السير بالتزامن مع لقاء النشامى والعراق

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 11:42 ص
الوكيل الإخباري-  نشرت إدارة السير منشوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع "فيسبوك" مطالبة من خلاله الإخوة المواطنين بالالتزام  بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند المسير ، بالتزامن مع لقاء المنتخب الوطني والشقيق العراقي .اضافة اعلان


وجاء منشور إدارة السير كما يلي:

"يخوض منتخب النشامى اليوم المباراة التي تجمعه مع المنتخب العراقي الشقيق... والتي نتمنى فيها التوفيق لمنتخبنا الوطني.

وتتزامن المباراة مع بدء عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي قد يشكل كثافة مرورية في بعض طرق العاصمة والمحافظات.

‎ نأمل من الجميع الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند المسير، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مواقع شاشات عرض المباراة، والمحلات التجارية، أو المسير على شكل مواكب تعيق حركة السير.

والتأكيد على ضرورة اتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين في الميدان لخدمة الجميع ووالرقابة المرورية والحفاظ على السلامة العامة" .


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