موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج - رابط

وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo ، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء26/11/2024 وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.
ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.
ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
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