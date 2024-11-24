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موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج - رابط

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاحد24/11/2024 عن موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هجري2025 ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.اضافة اعلان


وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo ، اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم  الثلاثاء26/11/2024 وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.

ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.

ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
 
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