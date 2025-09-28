ناشرو مواقع الكترونية يستهجنون نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي ويلوحون بمواجهة مفتوحة

جاء ذلك في رسالة وجّهها ناشرو المواقع إلى نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، عبّروا فيها عن غضبهم الشديد ورفضهم القاطع للنهج الذي يتبعه المجلس منذ تسلّمه مهامه، والمتمثل بفرض رسوم جائرة وظالمة على المؤسسات الإعلامية ،استنادًا إلى نظام داخلي مشوه ومرفوض من الجسم الصحفي منذ اليوم الأول.
وقال ناشرو المواقع إن أولويات المجلس تحوّلت من خدمة المهنة والدفاع عن الصحفيين إلى مطاردة أعضائها بجباية لا طاقة لهم بها، ومطالبات مالية غير مبررة، وبأسلوب لا يليق بمؤسسة نقابية كان الأصل فيها أن تكون سندًا للصحافة لا خنجرًا في خاصرتها.
وأكد الناشرون أن هذه السياسة التعسفية تمثل محاولة مكشوفة لخنق المؤسسات الإعلامية وإغلاقها، في وقت يعلم فيه المجلس أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام بالكاد تصمد أمام الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت الناشرون إلى أن مجلس النقابة سخّر كلّ إمكاناته وعلاقاته بمراكز القرار لمحاصرة الاعلام الالكتروني، الذي كان الموضوع الرئيس في جميع لقاءاته مع مختلف المسؤولين، مشيرين إلى أن "هذا المجلس يريد أن يضيق علينا الدنيا، و لسان حاله يقول (ولات حين مناص)!".
وجدد الناشرون التأكيد على أن "استمرار المجلس بهذا النهج يعني الدخول في مواجهة شاملة، وأن المسؤولية الكاملة عن النتائج ستقع على عاتق مجلس النقابة الذي توسمنا به خيرا، وتبيّن أن رهاناتنا ليست في محلها".
وتاليا نصّ الرسالة وأسماء الموقعين:
السيد نقيب الصحفيين الأردنيين المحترم،
أعضاء مجلس النقابة الاكارم ،
إننا، ناشري المواقع الإلكترونية، نعبّر عن غضبنا الشديد ورفضنا القاطع، للنهج الذي اتبعه مجلسكم منذ تسلّمه مهامه، والمتمثل بفرض رسوم جائرة وظالمة على المؤسسات الإعلامية ،استنادًا إلى نظام داخلي مشوه ومرفوض من الجسم الصحفي منذ اليوم الأول.
لقد تحوّلت أولويات المجلس من خدمة المهنة والدفاع عن الصحفيين إلى مطاردة اعضائها بجباية لا طاقة لهم بها، ومطالبات مالية غير مبررة، وبأسلوب لا يليق بمؤسسة نقابية كان الأصل فيها أن تكون سندًا للصحافة لا خنجرًا في خاصرتها.
إن هذه السياسة التعسفية تمثل محاولة مكشوفة لخنق المؤسسات الإعلامية وإغلاقها، في وقت يعلم فيه المجلس أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام بالكاد تصمد أمام الظروف الاقتصادية الصعبة، مثلما نعلم أن ما يجري اليوم، ليس سوى سعي ممنهج لإعدام هذه المؤسسات الاعلامية الوطنية ودفعها إلى الهاوية.
لقد حاورنا المجلس مرارًا، وأعطيناه الفرصة تلو الأخرى، لكن دون جدوى، واليوم، وبعد أن منحتم المؤسسات الاعلامية مهلة تنتهي نهاية الشهر لفرض هذه الجباية ، فإننا نؤكد أن الرد سيكون تصعيديًا وبكل الوسائل القانونية والنقابية والإعلامية المتاحة، وسنكشف للرأي العام كل تفاصيل هذه المطالبات غير الشرعية، وفضح أهدافها الحقيقية.
إننا نحذّر وبكل وضوح: إذا أصرّ المجلس على هذا القرار الجائر، فسندخل في مواجهة مفتوحة، وسنلجأ إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة لحماية مؤسساتنا وحقنا في البقاء، ولن نتراجع حتى يتم إلغاء هذا النظام المعيب بكل تفاصيله، وشطب الرسوم المفروضة بأثر رجعي.
إن نقابة الصحفيين، التي يُفترض أن تكون حامية للمهنة ودرعًا لأعضائها، لا يحق لها أن تتحوّل إلى أداة جباية تسعى لتكديس الملايين في الصناديق بينما تُغلق المؤسسات الإعلامية أبوابها وتُشرّد كوادرها.
مجلس النقابة سخر كل امكاناته وعلاقاته بمراكز القرار لمحاصرة الاعلام الالكتروني ،فكنا الموضوع الرئيسي في جميع لقاءاته مع مختلف المسؤولين ،يريد هذا المجلس ان يضيق علينا الدنيا ،و لسان حاله يقول "ولات حين مناص " !!
لا نعرف اذا كانت الحكومة ، ومراكز القرار الاخرى، تشارك مجلس النقابة هذا الموقف العدائي الانتقامي من الصحف الالكترونية ،هذه المؤسسات الوطنية الوازنة ،التي تعتبر المصدر الاهم والاكثر موثوقية للخبر ، ام انه موقف اتخذه هذا المجلس منفردا لتقديم صورة انجاز للهيئة العامة ؟!!
وعليه، فإننا نعلن بوضوح أن استمرار المجلس بهذا النهج يعني الدخول في مواجهة شاملة، وأن المسؤولية الكاملة عن النتائج ستقع على عاتق مجلس النقابة الذي توسمنا به خيرا ، وتبين ان رهاناتنا ليست في محلها .
عاش الإعلام الحر،
وعاشت مؤسساتنا صامدة في وجه كل محاولات الاستهداف.
المؤسسات الصحفية الالكترونية الموقعة على الرسالة :
1 - جوهرة العرب
2 - رؤيا نيوز
3 - حصاد الإخبارية
4 - شو في نيوز
5 - الأول نيوز
6 - القبة نيوز
7 - الشعب نيوز
8 - أنباء الوطن
9 - الرعد الإخباري
10 - رايتنا الوطنية
11 - عكاظ نيوز
12 - المؤثر الإخباري
13 - الناس الإخبارية
14 - جو24
15 - المركب الإخباري
16 - سواليف الإخباري
17 - البلقاء اليوم الإخباري
18 - بلكي نيوز
19 - بوست نيوز
20 - جفرا نيوز
21 - الرمثا نت
22 - الصنارة نيوز
23 - عمان نت
24 - ديرتنا الأردنية الإخباري
25 - صراحة نيوز
26 - حرير الإلكترونية
27 - الوقائع الإخباري
28 - كرمالكم الالكتروني
29 - قناة سما الأردن
30 - العقبة اليوم الإخباري
31 - المرفأ نيوز
32 - جبال البلقاء الإخباري
33 - عرمرم
34 - الجسر الأردني
35 - أخبار ع النار
36 - سما الأردن الإخباري
37 - حبر
38 - جراسا نيوز
39 - عين الأردن الإخباري
40 - الطليعة نيوز
41 - آفاق نيوز
42 - عمان جو
43 - أحداث اليوم
44 - الرقيب الدولي الإخباري
45 - كرم الإخبارية
46 - وقت عمان الإخباري
47 - نبراس الإخباري
48 - خبرني
49 - اللحظة الإخبارية
50 - رم للأنباء
51 - صوت الحق
52 - الرأي نيوز
53 - شاهين نيوز
54 - جراءة نيوز
55 - العراب نيوز
56 - مؤاب الإخبارية
57 - محليات اليوم الإخباري
58 - كل الأردن
59 - عمون الإخبارية
60 - نيروز الإخباري
61 - تليسكوب الإخباري
62 - السوسنة الإخباري
63 - إعلامي 22
64 - زاد الأردن
65 - الوكيل الإخباري
66 - أخبار البلد
67 - كنانة نيوز
68 - القلعة نيوز
69 - هوا الأردن
70 - صوت البلد الإخباري
71 - أخبارنا نت
72 - عمان الآن
73 - فيلادلفيا نيوز
74-وطنا اليوم الإخباري
٧٥ - صوت البلد
-
