ندوة فكرية في "العالمي للوسطية" لتعزيز صناعة الإبداع والابتكار

الوكيل الإخباري- عقد المنتدى العالمي للوسطية، اليوم الأربعاء، ندوة فكرية بعنوان: "نحو تعليم من أجل صناعة الإبداع والابتكار"، شارك فيها الدكتور حسين الخزاعي، والدكتور ذوقان عبيدات، والدكتور محمد الرواشدة، وأدارها الدكتور علي الحجاحجة.

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وأكد المشاركون خلال الندوة أهمية التعليم بكل مراحله ودوره في إنشاء الجيل، وتشكيل عقولهم، مشددين على ضرورة تطوير العملية التعليمية للانتقال من التقليد والحفظ، وتفعيل كل ما من شأنه أن يعزز صناعة الإبداع والابتكار.



واستعرضوا أبرز الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بكل مراحلها، مؤكدين ضرورة إيجاد استراتيجيات، وتخصيص موازنات كافية لتطوير العملية التعلمية، إضافة لعرض عن واقع التعليم العالي في الأردن، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التعليم في الأردن، وأهمية تطوير العملية التعليمية.



وحذروا من خطورة توسع الطلاب في استخدام الانترنت بشكل سلبي، مشددين على أن صناعة الإبداع والابتكار في التعليم ينبغي أن تبدأ بنشر ثقافة مجتمعية تؤسس للتعليم الإبداعي، وإثارة العقل والتفكير لدى الأطفال منذ بواكير حياتهم الأولى.