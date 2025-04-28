ندوة في الجامعة الهاشمية عن ثورة الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي

الوكيل الإخباري- نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، ندوة علمية بعنوان "ثورة الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي"، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمدربين الذين استعرضوا آخر التطورات في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج والخطط التدريبية الرياضية.

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وأكد المشاركون أهمية إدخال تطبيقيات الذكاء الاصطناعي في تخصصات كليات العلوم الرياضية بالجامعات الأردنية، والعمل على طرح تخصصات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الرياضية والمعلوماتية الرياضية.