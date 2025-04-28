ندوة في الجامعة الهاشمية عن ثورة الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي

وأكد المشاركون أهمية إدخال تطبيقيات الذكاء الاصطناعي في تخصصات كليات العلوم الرياضية بالجامعات الأردنية، والعمل على طرح تخصصات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الرياضية والمعلوماتية الرياضية.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إن العالم بأسره يشهد اليوم ثورة عارمة تقودها عقول الذكاء الاصطناعي، ثورة أعادة صياغة مفاهيم النجاح والتميز في كل ميدان وأصبحت ضرورة ملحة ترسم ملامح المستقبل بالعلم والدقة والإبداع ومن ضمنها القطاع الرياضي الذي بدأ يجني ثمار هذه الثورة من خلال صياغة مفاهيم التدريب الرياضي وصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين الذين يتمتعون بقدرات بدنية متميزة وعقول تحليلية ذكية،
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