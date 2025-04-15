الثلاثاء 2025-04-15 11:17 ص
 

نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام وينفذون فعاليات مجتمعية احتفاءً بيوم العلم الأردني

جانب من توزيع رجال الأمن العام الأعلام على المواطنين
جانب من توزيع رجال الأمن العام الأعلام على المواطنين
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   شارك نشامى ونشميات مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين فرحتهم بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال توزيع الأعلام الأردنية على المواطنين والمركبات في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


وتأتي مشاركة مديرية الأمن العام في الحملة الوطنية للاحتفال بيوم العلم  "علمنا عالٍ"، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والمجتمعية الميدانية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلم الأردني و رمزيته الوطنية.

وأكدت المديرية استمرار وحداتها وتشكيلاتها، يوم غد الأربعاء، في توزيع المزيد من الأعلام الأردنية، تعزيزًا لقيم الولاء والانتماء، وتأكيدًا على الشراكة المجتمعية في إحياء المناسبات الوطنية العزيزة.


Image1_42025159429927441507.jpg
Image2_42025159429927441507.jpg
Image3_42025159429927441507.jpg
Image4_42025159429927441507.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

أخبار محلية التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العلم الأردني

ل

أخبار محلية في يوم العلم وذكرى تأسيسها.. خصم 10% لدى الاستهلاكية المدنية

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 403 مريض مجانا في جرش

7ه

منوعات 5 طرق فعالة لخفض شجارات الإخوة وتعزيز العلاقة بينهم

قلقل

منوعات هزّ الرأي العام الإسباني.. فيديو يوثق تعذيب أطفال في حضانة

كوريا الجنوبية - صناعة الرقائق الإلكترونية

تكنولوجيا سول تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بـ 5 مليارات دولار

ال

فن ومشاهير جورجينا تُفاجئ الجمهور بوشم باللغة العربية.. إليك ما كتبته - صورة

ا

أسواق ومال تسارع معدل التضخم في السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة