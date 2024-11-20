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نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير  بأن الحملة الشتوية التي تم إطلاقها بداية الشهر الحالي ما زالت مستمرة ، حيث خضعت أكثر من 500 ألف سيارة للفحص الفني منذ بداية الحملة .اضافة اعلان


وبينت الإدارة بأن 85% من المركبات اجتازت الفحص الفني ، فيما برزت لدى الـ 15% المتبقين بعض النواقص في المركبات ومن أبرزها: عدم صلاحية الأضوية الأمامية والخلفية ، الغمازات ، مساحات الزجاج ، والإطارات" ، حيث تؤكد الإدارة على أهمية التعامل مع هذه النواقص لقيادة سليمة في فصل الشتاء .

 
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