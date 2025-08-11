نقابة الصحفيين تثمن تعميم الحكومة حول تنظيم التغطية الإعلامية

وقال المجلس في بيان: إن هذا التعميم يأتي استجابةً لطلب مجلس النقابة، لوضع حدٍّ لحالة الفوضى التي يشهدها المشهد الإعلامي من منتحلي صفة صحفي وإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلافًا لأحكام القانون.
وأضاف: نحن نُسجل لرئيس الوزراء هذا التجاوب، الذي لطالما عبّر عن تقديره واعتزازه بوسائل الإعلام التي تعمل بمهنية ومسؤولية.
ولفت إلى التعاون الإيجابي للحكومة مع النقابة والجسم الصحفي، ما يعكس تقديرًا كبيرًا لدور السلطة الرابعة.
ودعا المجلس إلى ضرورة تعاون الجميع لما فيه مصلحة المهنة والوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع بأكمله.
وأكد أن ظاهرة المنتحلين باتت مقلقة، ما يستوجب التصدي لها، ووضع حدٍّ للأخطاء والمخالفات التي تمس المهنة وسمعة الأردن.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني اليوم إن التعميم يشمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة لدى هيئة الإعلام، والتي تعمل خارج نطاق القانون.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، أصدر اليوم الاثنين تعميمًا جاء فيه: "لغايات التغطية الإعلامية للفعاليات والمناسبات الرسمية، على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الالتزام بدعوة الأعضاء المسجلين في نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة وفقًا لأحكام قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، لغايات التغطية الإعلامية لهذه الفعاليات والمناسبات".
