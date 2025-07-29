الثلاثاء 2025-07-29 01:54 م
 

نقابة الصحفيين تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية في تغطية نتائج التوجيهي عبر "التواصل الاجتماعي"

نتائج التوجيهي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-    حذرت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين من قيام أفراد أو صفحات على منصات التواصل بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتحالًا للصفة الإعلامية والصحفية ومخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وستتعامل معهم وفقًا لأحكام القانون.اضافة اعلان


ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استعداد طلبة الصف الحادي عشر من مواليد عام 2008، لتقديم أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، في أول دورة تعقد وفق النظام الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.

وأكد رئيس اللجنة الزميل ماهر الشريدة أن التشريعات الأردنية لا تجيز لأي فرد أو جهة مزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل لصالحها، موضحًا أن ممارسة العمل الإعلامي في الفعاليات العامة مثل إعلان نتائج التوجيهي تخضع لأحكام قانون النقابة والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية والعقوبات.
 
 
gnews

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