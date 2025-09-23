نقابة الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بـ "التوجيهي"

الوكيل الإخباري- نظمت نقابة الصحفيين، أمس الاثنين، احتفالها السنوي لتكريم أبناء وبنات أعضاء الهيئة العامة الناجحين في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على مسرح مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى.

‏وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني، بحضور أعضاء مجلس النقابة وحشد من الصحفيين وذوي الطلبة، أن نجاح الطلبة ثمرة لجهود كبيرة بذلها أولياء الأمور، مشيداً بالدور الوطني للمؤسسات والجامعات الداعمة للحفل في رعاية الطلبة ومسيرتهم التعليمية.



‏وتضمن الحفل فقرة فنية قدمتها فرقة أمانة عمان الكبرى للفنون الشعبية، كما أمتع الفنانان سليمان الشملاوي وماجد الزريقات الحضور بمجموعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية التي تغنت بالوطن وقيادته الهاشمية.



‏‏وشارك الفنان نبيل صوالحة بفقرة كوميدية تحدث فيها عن أهمية العلم والمعرفة وأثرها في صقل الشخصية، مستشهداً بمقولة الأديب أوسكار وايلد: "قل الحقيقة وأنت تضحك لئلا يقتلوك"، مشدداً على أهمية العلاج بالضحك لصحة الإنسان وسلامة عقله.



‏‏وتوقف صوالحة عند تجربته الفنية قائلاً: "أكملت 85 عاماً وما زلت أتعلم، ورسالتي للجيل الجديد أن تحب ما تعمل لتبدع وتنجح، فالمعرفة والبحث هي السبيل للتقدم".