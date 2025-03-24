نقابة العاملين بالكهرباء تعقد اجتماع الهيئة العامة

وحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الإثنين، جرى خلال الاجتماع، الذي حضره مندوب الاتحاد خالد أبو مرجوب، ومستشار الاتحاد نظام قاحوش، مناقشة التقريرين المالي والإداري للنقابة لعام 2024، وإقرارهما حسب الأصول.
وأوضح التقرير الإداري، إنجازات النقابة التي تحققت على مدى عام، سواء الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء وتضمنت مكتسبات جديدة للعمال، أو الأنشطة النقابية والعمالية التي نفذتها النقابة ولجانها المختلفة في مواقع العمل.
وفي نهاية الاجتماع، كرمت النقابة، الفناطسة تقديرا لدوره في تعزيز دور الاتحاد على المستوى المحلي والدولي.
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