نمروقة: الأردن جاهز لإرسال المئات من شاحنات المساعدات الإغاثية إلى القطاع

الوكيل الإخباري- ترأست وزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عُقِدت اليوم في مدينة جدّة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وألقت نمروقة خلال الاجتماع كلمة الأردن والتي أكّدت فيها استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جهده الإغاثي من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، عبر تقديم كل السبل من خلال قوافل المساعدات والإنزالات الجوية، مجدّدة التأكيد على جاهزية المملكة لإرسال المئات من شاحنات المساعدات الإغاثية يوميًّا فور رفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.

اضافة اعلان

وشدّدت على موقف المملكة الثابت بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأهمية التوصل لاتفاق تبادل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأميركية في هذا الخصوص، وعلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة التي يسببها ويفاقمها العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومنتظم إلى مختلف أنحاء القطاع.



إلى ذلك قالت نمروقة "إن الضفة الغربية المحتلة، تشهد تصعيدًا خطيرًا وحربًا ثانية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وتهدم منازلهم ومنشآتهم وتصادر أراضيهم، وتهجّرهم".