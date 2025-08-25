نمروقة: الأردن جاهز لإرسال المئات من شاحنات المساعدات الإغاثية إلى القطاع

وألقت نمروقة خلال الاجتماع كلمة الأردن والتي أكّدت فيها استمرار الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جهده الإغاثي من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، عبر تقديم كل السبل من خلال قوافل المساعدات والإنزالات الجوية، مجدّدة التأكيد على جاهزية المملكة لإرسال المئات من شاحنات المساعدات الإغاثية يوميًّا فور رفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.
إلى ذلك قالت نمروقة "إن الضفة الغربية المحتلة، تشهد تصعيدًا خطيرًا وحربًا ثانية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، وتهدم منازلهم ومنشآتهم وتصادر أراضيهم، وتهجّرهم".
وشدّدت الوزيرة نمروقة على رفض الأردن لاستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكّدة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وأكّدت نمروقة أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أمانة تؤديها المملكة بكل قدراتها، وسيظل الأردن يكرّس كل إمكاناته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
واختتمت الوزيرة نمروقة كلمتها بالتأكيد على دعوة الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
