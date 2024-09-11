هؤلاء نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين - أسماء وأرقام

وفاز أيضا طلال محمد النسور من قائمة (البركة) بعدد أصوات بلغ 7677، وعارف منور السعايدة من قائمة (الوفاء) بعدد أصوات بلغ 8530، وخليفة سليمان الديات من قائمة (الخير) بـ 5135 صوتا، وحكم منصور المعادات من قائمة (أبناء البلقاء) بـ 6382 صوتا.
وعن المقعد المسيحي، فاز جمال عيسى قموة من قائمة (العدالة) بعدد أصوات بلغ 11164، وعن مقعد المرأة فازت رانيا منصر أبو رمان من قائمة (العدالة) بعدد أصوات بلغ 12479.
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