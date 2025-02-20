هل أسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة كالمعدنية ؟

الوكيل الإخباري- أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الخميس، المعايير الفنية التي يجب أن تتوافق معها أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) في الأردن.

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وقالت المؤسسة إنه يتم تقييم مدى مطابقة هذه الأسطوانات للاشتراطات الواردة في القاعدة الفنية الخاصة بالأسطوانات المركبة رقم 2331/2023؛ وذلك استنادًا إلى نتائج فحصها الصادرة عن مختبرات معتمدة.



وأشارت إلى أن الموافقة على استخدام وتداول الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) في المملكة من صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما يقتصر دور المؤسسة على التحقق من مطابقة الأسطوانات المركبة التي سيتم استيرادها.



وأكدت "المواصفات والمقاييس" أن كلا النوعين من الأسطوانات (المعدنية والمركبة) آمنان للاستخدام، شريطة أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما.