هنادي الطيب مديرة عامة لشركة البريد الأردني

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الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، تعيين هنادي الطيب مديرة عامّة لشركة البريد الأردني. اضافة اعلان





وتحمل الطيب شهادة البكالوريس في الحقوق.



وعملت مستشارة قانونية لشركة البريد الأردني.



وتم اختيارها إحدى أفضل نساء بارزات في العمل البريدي من اتحاد البريد العالمي لعام 2023 على مستوى العالم لتصبح أول امرأة قيادية في العمل البريدي.



كما عملت مديرة مديرية التدقيق الداخلي، وعضوا في لجنة الدفاع عن المملكة الأردنية الهاشمية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.



وهي عضو في لجان صياغة قانون الخدمات البريدية والأنظمة والتعليمات المعمول بها.