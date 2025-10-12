الأحد 2025-10-12 12:51 م
 

هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الأحد، 12-10-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري-   نصحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، الراغبين بتوفير خدمة التوصيل للبضاعة والسلع التعامل مع الجهات المرخصة فقط، والتي تحمل رخصة خدمات بريدية صادرة عن الهيئة.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة عبر منشور لها على موقع "الفيسبوك" بأنها الجهة صاحبة الاختصاص بترخيص مشغلي الخدمات البريدية والتوصيل وذلك بهدف حماية المتعاملين والحفاظ على حقوقهم وسمعة عملهم.
 
 
