تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

الوكيل الإخباري- تتقدم عائلتا ذياب وبرغوث في الأردن وفلسطين بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ابنهم الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني في جراحة القولون والمستقيم.

