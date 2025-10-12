الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

الدكتور علي ذياب
الدكتور علي ذياب
 
الأحد، 12-10-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   تتقدم عائلتا ذياب وبرغوث في الأردن وفلسطين بأحرّ التهاني والتبريكات إلى ابنهم الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني في جراحة القولون والمستقيم.

اضافة اعلان


متمنين له دوام التقدّم والنجاح، ومزيداً من التألّق في مسيرته الطبية والعلمية لخدمة الوطن والإنسانية . 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة