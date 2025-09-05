هيئة الطاقة توضح حول ارتفاع فواتير كهرباء آب الماضي

وأضاف السعايدة أن الهيئة وشركات التوزيع على استعداد لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين المشككين في ارتفاع الفاتورة.
وبين أن الهيئة على استعداد لإجراء كشف فني لأي مشتكي في موقع الاشتراك ورصد استهلاك الأجهزة المستخدمة.
وأوضح أن الهيئة استقبلت عددا محدودا من الشكاوى حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.
وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا من ارتفاع قيم فواتير كهرباء الصادرة عن شهر آب الماضي.
