"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي

الوكيل الإخباري- ثمن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحقة عليها، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

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