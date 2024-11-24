"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي

وأكد الشبيلات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يشمل مركبات النقل العمومي، داعيًا المشغلين في قطاع النقل للاستفادة من هذه الإعفاءات وتصويب أوضاعهم قبل نهاية المدة.
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