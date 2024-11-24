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"هيئة النقل": إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها من الغرامات يشمل العمومي

هيئة تنظيم النقل البري
هيئة تنظيم النقل البري
الأحد، 24-11-2024 04:21 م

الوكيل الإخباري-   ثمن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، قرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحقة عليها، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وجدت، خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

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وأكد الشبيلات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها يشمل مركبات النقل العمومي، داعيًا المشغلين في قطاع النقل للاستفادة من هذه الإعفاءات وتصويب أوضاعهم قبل نهاية المدة.

 
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