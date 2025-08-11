هيئة تنظيم الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

وأضافت القاق،الاثنين، أن الانقطاع استمر في بعض المناطق لأقل من ساعتين نتيجة الضغط على الأحمال وارتفاعها، لكنها أكدت أن الاستجابة كانت سريعة.
وأوضحت أن مناقلة الأحمال قلل من المدة الزمنية في عملية معالجة الانقطاعات، مبينة أن "عملية المتابعة والمعالجة كانت سريعة جدا باتباع الأساليب الحديثة بإعادة التزويد".
وأشارت إلى وجود تغير في نمط استهلاك الكهرباء في مثل هذه الظروف الجوية.
وأكدت أن الهيئة تتابع على مدار الساعة مع شركات توزيع الكهرباء إدامة تزويد الخدمة في مثل هذه الظروف.
