هيئة تنظيم الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

الوكيل الإخباري- قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، إن انقطاعات الكهرباء الأحد، كانت فردية ومحدودة نتيجة ارتفاع الأحمال، إذ سُجل النظام الكهربائي أقصى حمل بواقع 4525 ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ الأردن.

وأضافت القاق،الاثنين، أن الانقطاع استمر في بعض المناطق لأقل من ساعتين نتيجة الضغط على الأحمال وارتفاعها، لكنها أكدت أن الاستجابة كانت سريعة.



وأوضحت أن مناقلة الأحمال قلل من المدة الزمنية في عملية معالجة الانقطاعات، مبينة أن "عملية المتابعة والمعالجة كانت سريعة جدا باتباع الأساليب الحديثة بإعادة التزويد".



وأشارت إلى وجود تغير في نمط استهلاك الكهرباء في مثل هذه الظروف الجوية.