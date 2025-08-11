الإثنين 2025-08-11 12:36 م
 

هيئة تنظيم الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

أعمدة تيار كهربائي
مولد كهربائي
 
الإثنين، 11-08-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، إن انقطاعات الكهرباء الأحد، كانت فردية ومحدودة نتيجة ارتفاع الأحمال، إذ سُجل النظام الكهربائي أقصى حمل بواقع 4525 ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ الأردن.

اضافة اعلان


وأضافت القاق،الاثنين، أن الانقطاع استمر في بعض المناطق لأقل من ساعتين نتيجة الضغط على الأحمال وارتفاعها، لكنها أكدت أن الاستجابة كانت سريعة.


وأوضحت أن مناقلة الأحمال قلل من المدة الزمنية في عملية معالجة الانقطاعات، مبينة أن "عملية المتابعة والمعالجة كانت سريعة جدا باتباع الأساليب الحديثة بإعادة التزويد".


وأشارت إلى وجود تغير في نمط استهلاك الكهرباء في مثل هذه الظروف الجوية.


وأكدت أن الهيئة تتابع على مدار الساعة مع شركات توزيع الكهرباء إدامة تزويد الخدمة في مثل هذه الظروف.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غلالا

طب وصحة أعراض مبكرة لسرطان الفم لا يجب تجاهلها

لقي شخص مصرعه وأُصيب 29 بجروح جراء هزة أرضية ضربت ولاية باليكسير غربي تركيا، أمس الأحد، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال وزير الداخلية إن شخ

عربي ودولي تركيا: مصرع شخص وإصابة 29 بهزة أرضية قوتها 6.1

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن إلى السعودية

6غ7

فن ومشاهير خطوبة نجل إلياس بو صعب وجوليا بطرس تخطف الأنظار - صور

الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية الطيران المدني: تحويل هبوط 6 طائرات من "علياء الدولي" إلى العقبة وماركا بسبب الأحوال الجوية

🔹 هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

مناسبات هيثم الفناطسة يهنئ والده خالد الفناطسة بمرور عام على رئاسته لاتحاد عمال الأردن

8

فن ومشاهير اليكم جديد أزمة راغب علامة في مصر

ابراهيم البدور

أخبار محلية وزير الصحة يطلب إبلاغه بأي اعتداء او مشاجرة مع الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة