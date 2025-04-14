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ورشة بالجامعة الهاشمية حول التميز والنجاح في الصناعات الدوائية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الإثنين، 14-04-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت كلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية، ورشة تدريبية بعنوان "استراتيجيات التميز والنجاح في الصناعات الدوائية" بالتعاون مع شركة أدوية الحكمة إحدى الشركات الرائدة محليًا وإقليميًا في مجال الصناعات الدوائية.

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واستهدفت الورشة طلبة الصيدلة في السنوات المتقدمة، ضمن سلسلة فعاليات تدريبية أطلقتها الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تمكين الطلبة من المهارات المطلوبة في القطاع الدوائي، وتعزيز جاهزيتهم المهنية.


وأكدت عميدة كلية العلوم الصيدلانية الدكتورة سجى حامد، أهمية دمج الجانب النظري بالتطبيقي من خلال تجارب واقعية مع خبراء القطاع، مشيرة إلى أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الطلبة عبر أنشطة عملية تسهم في بناء مسار مهني تنافسي، يركز على التميز والريادة والإبداع.

 
gnews

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