ورشة بالجامعة الهاشمية حول التميز والنجاح في الصناعات الدوائية

واستهدفت الورشة طلبة الصيدلة في السنوات المتقدمة، ضمن سلسلة فعاليات تدريبية أطلقتها الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تمكين الطلبة من المهارات المطلوبة في القطاع الدوائي، وتعزيز جاهزيتهم المهنية.
وأكدت عميدة كلية العلوم الصيدلانية الدكتورة سجى حامد، أهمية دمج الجانب النظري بالتطبيقي من خلال تجارب واقعية مع خبراء القطاع، مشيرة إلى أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل الطلبة عبر أنشطة عملية تسهم في بناء مسار مهني تنافسي، يركز على التميز والريادة والإبداع.
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