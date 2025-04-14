ورشة بالجامعة الهاشمية حول التميز والنجاح في الصناعات الدوائية

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية العلوم الصيدلانية في الجامعة الهاشمية، ورشة تدريبية بعنوان "استراتيجيات التميز والنجاح في الصناعات الدوائية" بالتعاون مع شركة أدوية الحكمة إحدى الشركات الرائدة محليًا وإقليميًا في مجال الصناعات الدوائية.

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واستهدفت الورشة طلبة الصيدلة في السنوات المتقدمة، ضمن سلسلة فعاليات تدريبية أطلقتها الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، بهدف تمكين الطلبة من المهارات المطلوبة في القطاع الدوائي، وتعزيز جاهزيتهم المهنية.