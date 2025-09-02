ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

وأشار أبو عرابي إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب المهندسين الزراعيين على مفهوم مدارس إدارة الأعمال الزراعية باعتبارها أداة عملية لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات في إدارة الأعمال الزراعية الحديثة، بما يسهم في تمكين المشاركين من تطبيق أساليب مبتكرة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء في الحقول الزراعية.
وبين أن الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها تساهم في نقل الخبرات إلى المزارعين ومساعدتهم على تطبيق مهارات الإدارة والتخطيط المالي في مزارعهم على المشاريع الإنتاجية والتجارية، مما يعزز من استدامة الإنتاج ويزيد من العائد الاقتصادي للمزارعين.
