ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح مدير مديرية زراعة محافظة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة حول "مدارس إدارة الأعمال الزراعية"، والتي تنفذها المديرية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتستمر مدة 4 أيام.

وأشار أبو عرابي إلى أن الورشة تهدف إلى تدريب المهندسين الزراعيين على مفهوم مدارس إدارة الأعمال الزراعية باعتبارها أداة عملية لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات في إدارة الأعمال الزراعية الحديثة، بما يسهم في تمكين المشاركين من تطبيق أساليب مبتكرة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء في الحقول الزراعية.