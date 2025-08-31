ورشة توعوية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في الرمثا

06:51 م

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا، اليوم الأحد، ورشة توعية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في مقر الاتحاد بالرمثا.





وعرض رئيس قسم الإصابات في إدارة "ضمان اليرموك" مأمون الشياب المنافع التأمينية الأساسية مثل رواتب التقاعد المبكر والعجز والوفاة، إضافة إلى بدل التعطل عن العمل وتأمين إصابات العمل والأمومة.



وأضاف أن الحقوق تشمل الحق في أخذ سلف نقدية للمتقاعدين، وتوفر خدمات إلكترونية للمنتسبين، مثل تعديل بياناتهم والاطلاع على كشف حسابهم.



وفي مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أشار إلى أن مؤسسة الضمان تمنح الحق في رواتب التقاعد المبكر، وراتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، متطرّقًا إلى شروط الحالات كلٌّ على حدة.



وأشار إلى أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي سمحت للمرأة بالعمل إلى سن 55، فيما سمحت للرجل بالعمل إلى سن الستين.



وبيّن أن الملتحق بالضمان بسن 48 يستطيع الاستمرار بالعمل لغاية سن الستين إناثًا ولغاية بلوغ سن 65 للذكور، لضم سنوات من أجل استكمال الحق براتب الضمان، كما يستطيع المنتسب دفع المبلغ لضم سنوات عن طريق شراء سنوات لاستكمال شروط التقاعد نقدًا أو بطريقة القرض من المؤسسة ذاتها.



من جانبه، قال رئيس قسم المنتفعين أحمد البلاسمة إن مؤسسة الضمان الاجتماعي أولت تأمين الأمومة اهتمامًا، حيث منحت المرأة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 70 يومًا، كما منحتها تأمين رعاية الحضانة عبر دفع أجرة الحضانة أو توفير حضانة منزلية.



بدورها، عرضت رئيسة لجنة إدارة اتحاد المرأة فرع الرمثا حمدة الزعبي نشاطات الفرع الذي تأسس عام 1991، ويعمل حاليًا على برنامج التوعية والإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى برنامج ضيافة الطفل المحوَّل من القاضي الشرعي في المحكمة إلى الفرع للمتابعة وتحقيق بيئة آمنة للمشاهدة مع الأم أو الأب.