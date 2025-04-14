الإثنين 2025-04-14 03:05 م
 

ورشة عمل إذاعية في مركز شباب العقبة

جانب من الورشة
جانب من الورشة
 
الإثنين، 14-04-2025 02:10 م
الوكيل الإخباري-  نظّم مركز شباب العقبة ورشة عمل إذاعية حول الإعداد التقني والفني للبرامج الإذاعية، بمشاركة ناشطين في المجال الإعلامي، وتستمر لمدة أربعة أيام.اضافة اعلان


وأشار المدرب الإعلامي أنس القرالة إلى أن الإذاعة تُعد من أبرز وسائل الإعلام التي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مبينًا أنه ومع التقدّم في التقنيات الإعلامية، أصبحت الحاجة إلى مذيعين محترفين يمتلكون مهارات حديثة أمرًا ضروريًا لمواكبة هذا المجال المتسارع.

وأوضح أن الورشة، خلال الأيام المقبلة، ستتضمن عدة محاور تدريبية تهدف إلى تسليط الضوء على جوانب مختلفة من التقديم الإذاعي، من أبرزها:

القدرة على التحكم في الصوت
التفاعل مع الجمهور
استخدام التكنولوجيا الحديثة في البث

إضافة إلى تنمية المهارات الإبداعية التي تمكّن المذيع من تقديم محتوى جذاب واحترافي.

ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من المهارات الحديثة في التقديم الإذاعي، بهدف تجهيز المشاركين بكل ما يحتاجون إليه من أدوات وتقنيات، لضمان إنتاج برامج إذاعية عالية الجودة، ومتوافقة مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
 
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