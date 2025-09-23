الثلاثاء 2025-09-23 01:47 م
 

ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الثلاثاء، 23-09-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الثلاثاء، ورشة العمل المتخصصة بعنوان " الأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول"، بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندس أيمن الدرايسة، إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني وتعزيز موقع الأردن في المشهد الرقمي العالمي.


وأضاف، إن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر خطورة وتعقيدًا مع التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التهديدات لا تستهدف الأفراد فحسب بل تطال منظومة التكنولوجيا بأكملها بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وخصوصية المستخدمين.

 
 
