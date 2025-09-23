ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندس أيمن الدرايسة، إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني وتعزيز موقع الأردن في المشهد الرقمي العالمي.
وأضاف، إن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر خطورة وتعقيدًا مع التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التهديدات لا تستهدف الأفراد فحسب بل تطال منظومة التكنولوجيا بأكملها بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وخصوصية المستخدمين.
