ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الثلاثاء، ورشة العمل المتخصصة بعنوان " الأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول"، بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندس أيمن الدرايسة، إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني وتعزيز موقع الأردن في المشهد الرقمي العالمي.