ورشة عمل لتحسين "الخدمات الإضافية" للمنتفعين من المعونة الوطنية

الوكيل الاخباري- نظم صندوق المعونة الوطنية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "الخدمات الإضافية كاش بلس"، بهدف بناء وتحسين نموذج الخدمات الإضافية المقدمة للمنتفعين من الصندوق، بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسف.



وأكدت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، في كلمتها خلال افتتاح الورشة، أن الصندوق يسعى إلى توفير خدمات حماية اجتماعية تكميلية بهدف دعم الأسر والأفراد الأكثر ضعفاً، وإيجاد استراتيجيات لتطوير ومأسسة برامج "الكاش بلس" التي يقدمها الصندوق كالتأمين الصحي، دعم الطاقة، المنح الجامعية لأبناء الأسر المنتفعة، القسائم الشرائية، معونة الشتاء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.



وبينت أهمية تنفيذ استراتيجيات جديدة تتلاءم ومتطلبات الأسر الفقيرة، والتي تعتمد على خدمات أساسية إضافية بعيدا عن الدعم النقدي.



وذكرت شنيكات، أن الصندوق يسعى أن يكون لهذه الأسر الفقيرة تخطيط جديد يتلاءم مع ضروريات حاجاتها الأساسية، وأن الصندوق خرج من فكرة أن الدعم النقدي هو السبيل للنهوض بها من دائرة الحاجة والعوز، مثنية على الجهود المبذولة من قبل اليونيسف وجميع الشركاء في تقديم الرؤى والأفكار التي من خلالها يستطيع الصندوق بناء نماذج متطورة للخدمات الإضافية، ما يرفع سوية الأسر المستهدفة.



و عرضت منظمة اليونيسف في بداية الورشة، مجموعة من الأفكار والتصورات التي تعنى بالأسر الهشة، إضافة إلى تقديم عروض عالمية وإقليمية ووطنية فيما يتعلق بأهمية إيجاد خدمات إضافية للأسر الفقيرة في تلك المناطق وأثرها الإيجابي في تحسين مستوى معيشتهم، وقدمت أمثلة على الخدمات الإضافية والممارسات الجيدة في تنفيذها.