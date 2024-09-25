ورشة عمل لمناقشة خطة دائرة الاراضي الاستراتيجية

وقال مدير عام دائرة الأراضي احمد العموش، إن الورش التشاورية تأتي أهميتها للخروج باستراتيجية واقعية وطموحة وقابلة للتنفيذ بعد ان قمنا بتحديد الأهداف ومؤشـرات قيـاس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسـل ومرحلـي، بحيث يلمس المواطن أثرها خلال الفترة المقبلة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان القطاع العقاري من القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد وهو محور مهم من محاور التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الدائرة أنجزت خلال الفترة الماضية محاور مهمة من الخطة الاستراتيجية الحالية، وهذا ما لمس أثره الإيجابي متلقو الخدمة، وأهم تلك الإنجازات إطلاق منظومة متطورة من الخدمات الإلكترونية، والتي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت عن المواطنين، إضافة إلى أتمتة إصدار الوثائق.
وأشار إلى أن توجه الدائرة يسير نحو تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل التحول الإلكتروني لجميع خدماتها، وزيادة فاعلية وكفاءة الموارد البشرية، بهدف التميز وتحسين الأداء المؤسسي ضمن خطة واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للتطبيق وذلك للوصول إلى مستوى متميز من الخدمة التي تقدمها الدائرة للمواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وجرى خلال الورشة عرض المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية، محور القيمة الإدارية وإزالة الشيوع والخدمات الإلكترونية وتطوير التشريعات، كما تخلل الورشة العديد من النقاشات والمراجعات للخروج بتوصيات ومقترحات تتلاءم مع محاور الخطة الاستراتيجية.
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