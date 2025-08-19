ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورشة تدريبية حول "عقد المقاول الإنشائي (فيديك)" بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

وهدفت الورشة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة واستمرت 3 أيام، إلى زيادة معارف المشاركين بصلاحيات المهندس المشرف على المشروع وأهمية تقارير سير العمل اليومية والشروط الخاصة بالعطاء، إلى جانب اطلاعهم على تأثير الأوامر التغييرية.