الثلاثاء 2025-08-19 02:02 م
 

ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 
الثلاثاء، 19-08-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورشة تدريبية حول "عقد المقاول الإنشائي (فيديك)" بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

وهدفت الورشة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة واستمرت 3 أيام، إلى زيادة معارف المشاركين بصلاحيات المهندس المشرف على المشروع وأهمية تقارير سير العمل اليومية والشروط الخاصة بالعطاء، إلى جانب اطلاعهم على تأثير الأوامر التغييرية.


كما تضمنت الورشة التي قدمها مختصون في الهيئة وحضرها 18 مشاركا من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الأردنية، شروحا مفصلة عن اختصاصات الهيئة ومهامها ومعايير النزاهة الوطنية.

 
 
