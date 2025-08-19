ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي

وهدفت الورشة التي أشرف عليها مركز الابتكار والتدريب في الهيئة واستمرت 3 أيام، إلى زيادة معارف المشاركين بصلاحيات المهندس المشرف على المشروع وأهمية تقارير سير العمل اليومية والشروط الخاصة بالعطاء، إلى جانب اطلاعهم على تأثير الأوامر التغييرية.
كما تضمنت الورشة التي قدمها مختصون في الهيئة وحضرها 18 مشاركا من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الأردنية، شروحا مفصلة عن اختصاصات الهيئة ومهامها ومعايير النزاهة الوطنية.
