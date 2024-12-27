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وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء اليوم

مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي في عمّان
مسجد الملك المؤسس في منطقة العبدلي في عمّان
الجمعة، 27-12-2024 01:13 ص
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة، في جميع المناطق، إحياء للسنة النبوية الشريفة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان صحفي الخميس، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

وحث الخلايلة على الإكثار من الأعمال الصالحة، مثل الاستغفار، والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم إلى أصحابها، وصلة الأرحام، تعزيزًا للقيم النبيلة.
 
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