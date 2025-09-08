الإثنين 2025-09-08 05:31 م
 

وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 08-09-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، في مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية الشاملة للبنين، باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف في 8 أيلول من كل عام.

اضافة اعلان


وأكد مدير إدارة التعليم العالي، الدكتور أحمد المساعفة، خلال رعايته الاحتفال مندوبا عن الوزير، أن القيادة الهاشمية أولت التعليم جل الاهتمام والرعاية، فقام التربويون بترجمة توجيهاتها إلى سياسات وخطط لمكافحة الأمية باعتبارها عقبة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.


وقال إن الأردن من الدول المتقدمة في مكافحة الأمية، إذ انخفضت نسبتها من 88 بالمئة في خمسينيات القرن الماضي إلى أقل من 5 بالمئة حاليا، بحسب آخر تقدير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، معربا عن التطلع إلى اليوم الذي يكون فيه الأردن خاليا من الأمية تماما.


وأوضح أن مكافحة الأمية جهد جماعي يتطلب مشاركة ومساندة جميع الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف العملية التعليمية، معربا عن شكره لجميع العاملين في العملية التعليمية وشركاء الوزارة لدورهم الفاعل في مكافحة الأمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

شؤون برلمانية الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس

ت

أخبار محلية عاجل الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين

j

أخبار محلية العطيات تستقبل وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية في عمّان

"طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

أخبار محلية "طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة الكهرباء الأردنية

بلدية مؤاب

أخبار محلية بلدية مؤاب تنظم ورشة عمل حول تمكين المرأة

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية اجتماع يناقش سبل تنشيط الحركة التجارية في شارع الجامعة بإربد

30 ألف مراجع و1,647 عملية في المستشفى الميداني جنوب غزة منذ تموز

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل تقديم خدماتها في غزة رغم التحديات الإنسانية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم بالمزار الشمالي



 
 





الأكثر مشاهدة