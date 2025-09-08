وزارة التربية تحتفل في الرصيفة باليوم العالمي لمحو الأمية

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، في مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية الشاملة للبنين، باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف في 8 أيلول من كل عام.

وأكد مدير إدارة التعليم العالي، الدكتور أحمد المساعفة، خلال رعايته الاحتفال مندوبا عن الوزير، أن القيادة الهاشمية أولت التعليم جل الاهتمام والرعاية، فقام التربويون بترجمة توجيهاتها إلى سياسات وخطط لمكافحة الأمية باعتبارها عقبة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.



وقال إن الأردن من الدول المتقدمة في مكافحة الأمية، إذ انخفضت نسبتها من 88 بالمئة في خمسينيات القرن الماضي إلى أقل من 5 بالمئة حاليا، بحسب آخر تقدير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، معربا عن التطلع إلى اليوم الذي يكون فيه الأردن خاليا من الأمية تماما.