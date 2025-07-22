وزارة التربية تعلن أسماء المرشحين للعمل بالتعليم الاضافي - رابط

ودعت الوزارة المرشحين إلى ضرورة التواجد في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية المخصصة للمديرية المعنية قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، حرصًا على حسن التنظيم وضمان سير الامتحانات بسلاسة.
كما أشارت الوزارة إلى أن أسماء المرشحين للامتحان متاحة عبر الرابط التالي: https://apps.moe.gov.jo/apps/subteachers/
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