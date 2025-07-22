الثلاثاء 2025-07-22 07:29 ص
 

وزارة التربية تعلن أسماء المرشحين للعمل بالتعليم الاضافي - رابط

وزارة التربية
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 22-07-2025 06:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المتقدمين للتعليم الإضافي ستُعقد خلال الفترة ما بين 26 تموز 2025 ولغاية 6 آب 2025.

ودعت الوزارة المرشحين إلى ضرورة التواجد في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية المخصصة للمديرية المعنية قبل موعد الامتحان بنصف ساعة، حرصًا على حسن التنظيم وضمان سير الامتحانات بسلاسة.

كما أشارت الوزارة إلى أن أسماء المرشحين للامتحان متاحة عبر الرابط التالي: https://apps.moe.gov.jo/apps/subteachers/

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