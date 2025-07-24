الخميس 2025-07-24 11:31 م
 

البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم مبادرة توعوية بأضرار التدخين

ا
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان مع جمعية الطريق إلى الخير الخيرية بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة توعوية حول أضرار التدخين وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية على الانسان.

اضافة اعلان


وقالت المثقفة الصحية بمركز الحسين للسرطان الدكتورة سرى شطناوي، إن المبادرة جاءت تحت عنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج" وهدفت إلى رفع الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين والعادات السلبية على صحة الفرد والمجتمع، من خلال عدة فقرات تثقيفية وتفاعلية، من أبرزها فقرة "ما تنخدع كلها سموم" التي قدمها مركز الحسين للسرطان، حيث تم توزيع البروشورات التوعوية، وتقديم عرض مسرحي موجه للأطفال يسلط الضوء على مخاطر التدخين وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى علاقة التدخين بازدياد الخطر بالإصابة بأنواع متعددة من مرض السرطان.


وقال منسق المبادرة الدكتور أحمد خصاونة خلال المبادرة التي أقيمت بحديقة تونس، بحضور رئيسة جمعية الطريق إلى الخير الخيرية حذامي محسني، إن التدخين له تأثيرات سلبية عميقة ومتعددة الأوجه على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية حيث أن الإقلاع عن التدخين يعد خطوة حيوية نحو تحسين نوعية الحياة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، مؤكداً أنه من الضروري تعزيز الوعي بأضرار التدخين وتشجيع الدعم المجتمعي لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

عربي ودولي ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

من المصدر

أخبار محلية جفاف بركة العرايس في إربد - فيديو

ا

عربي ودولي روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

ب

أخبار محلية يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يكشف الستار عن تفاصيل جريمة قتل سيدة في اربد .. والجاني هو الزوج

برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة

شؤون برلمانية برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة

تعبيرية

أخبار محلية 50 شاحنة ضمن قافلة المساعدات الأردنية تعبر إلى داخل القطاع

أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

عربي ودولي أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة