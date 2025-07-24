البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم مبادرة توعوية بأضرار التدخين

وقالت المثقفة الصحية بمركز الحسين للسرطان الدكتورة سرى شطناوي، إن المبادرة جاءت تحت عنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج" وهدفت إلى رفع الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين والعادات السلبية على صحة الفرد والمجتمع، من خلال عدة فقرات تثقيفية وتفاعلية، من أبرزها فقرة "ما تنخدع كلها سموم" التي قدمها مركز الحسين للسرطان، حيث تم توزيع البروشورات التوعوية، وتقديم عرض مسرحي موجه للأطفال يسلط الضوء على مخاطر التدخين وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى علاقة التدخين بازدياد الخطر بالإصابة بأنواع متعددة من مرض السرطان.
وقال منسق المبادرة الدكتور أحمد خصاونة خلال المبادرة التي أقيمت بحديقة تونس، بحضور رئيسة جمعية الطريق إلى الخير الخيرية حذامي محسني، إن التدخين له تأثيرات سلبية عميقة ومتعددة الأوجه على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية حيث أن الإقلاع عن التدخين يعد خطوة حيوية نحو تحسين نوعية الحياة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى، مؤكداً أنه من الضروري تعزيز الوعي بأضرار التدخين وتشجيع الدعم المجتمعي لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة.
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