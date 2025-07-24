البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم مبادرة توعوية بأضرار التدخين

الوكيل الإخباري- نظم البرنامج الأردني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة الحسين للسرطان مع جمعية الطريق إلى الخير الخيرية بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، مبادرة توعوية حول أضرار التدخين وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية على الانسان.

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وقالت المثقفة الصحية بمركز الحسين للسرطان الدكتورة سرى شطناوي، إن المبادرة جاءت تحت عنوان "درهم وقاية خير من قنطار علاج" وهدفت إلى رفع الوعي المجتمعي حول أضرار التدخين والعادات السلبية على صحة الفرد والمجتمع، من خلال عدة فقرات تثقيفية وتفاعلية، من أبرزها فقرة "ما تنخدع كلها سموم" التي قدمها مركز الحسين للسرطان، حيث تم توزيع البروشورات التوعوية، وتقديم عرض مسرحي موجه للأطفال يسلط الضوء على مخاطر التدخين وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية، إضافة إلى علاقة التدخين بازدياد الخطر بالإصابة بأنواع متعددة من مرض السرطان.