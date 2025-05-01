وزارة الداخلية: 56742 سوريا عادوا إلى بلدهم منهم 9474 لاجئا من المخيمات

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، "تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشقاء السوريين بين الدخول والخروج والمواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية".

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وأضاف أن عدد السوريين العائدين عبر معبر جابر - نصيب لغاية 29 نيسان بلغ 56742 مواطنا سوريا، بينهم 9474 من اللاجئين في المخيمات في الأردن.



"رصدنا حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، وأصبح من الضروري اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين"، وفق المجالي.