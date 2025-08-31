الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

الأحد، 31-08-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأحد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها الوزارة ضمن فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025. اضافة اعلان


وتأتي هذه البطولة استمراراً لجهود الوزارة في تنظيم بطولات خماسيات كرة القدم التي باتت مطلباً للشباب الأردني، والتي شهدت مشاركة شبابية واسعة. 

وتهدف البطولة إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى الشباب واستثمار أوقاتهم، ورفع مستوى اللياقة البدنية واكتشاف مواهبهم الرياضية. 

وتقام البطولة خلال الفترة من 18 من أيلول وحتى 11 من شهر تشرين الأول، على ملاعب المجمعات والصالات  الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في جميع محافظات المملكة. 

وتتضمن البطولة إقامة ثلاثة أدوار، حيث يقام الدور الأول على مستوى الألوية، والدور الثاني على مستوى المحافظة، وتختتم البطولة بالدور الثالث والنهائي على مستوى المملكة.

ونشرت الوزارة عبر الرابط المخصص للتسجيل التعليمات والشروط الخاصة بتسجيل الفرق بالبطولة. 

ودعت الوزارة كافة الفرق الشبابية للتسجيل في البطولة الذي يستمر حتى 11 من أيلول عبر الرابط التالي: 

https://championships.moy.gov.jo/independencechampionshiprulesinfo
 
 
