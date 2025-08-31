وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم

وتأتي هذه البطولة استمراراً لجهود الوزارة في تنظيم بطولات خماسيات كرة القدم التي باتت مطلباً للشباب الأردني، والتي شهدت مشاركة شبابية واسعة.
وتهدف البطولة إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى الشباب واستثمار أوقاتهم، ورفع مستوى اللياقة البدنية واكتشاف مواهبهم الرياضية.
وتقام البطولة خلال الفترة من 18 من أيلول وحتى 11 من شهر تشرين الأول، على ملاعب المجمعات والصالات الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
وتتضمن البطولة إقامة ثلاثة أدوار، حيث يقام الدور الأول على مستوى الألوية، والدور الثاني على مستوى المحافظة، وتختتم البطولة بالدور الثالث والنهائي على مستوى المملكة.
ونشرت الوزارة عبر الرابط المخصص للتسجيل التعليمات والشروط الخاصة بتسجيل الفرق بالبطولة.
ودعت الوزارة كافة الفرق الشبابية للتسجيل في البطولة الذي يستمر حتى 11 من أيلول عبر الرابط التالي:
https://championships.moy.gov.jo/independencechampionshiprulesinfo
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في الرمثا
-
"الأردنية لريادة الأعمال" تشارك بالقمة العالمية للشباب في تتارستان
-
مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني
-
وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مركز صحي السلط الشامل
-
بني مصطفى: الجمعيات الخيرية حققت إنجازات كبيرة
-
كلية التدريب المهني المتقدم تنظّم يومًا مفتوحًا في جميع فروعها بالمملكة
-
"تطوير المشاريع" تنظم لقاءً تعريفيا في الطفيلة