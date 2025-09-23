الثلاثاء 2025-09-23 07:01 م
 

وزارة الشباب تعلن تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الفيصلي

الثلاثاء، 23-09-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب عن تشكيل لجنة مؤقتة للنادي الفيصلي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 9 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسة احمد الوريكات، وعضوية فراس الحياصات، ومحمد الخصاونة، ورفعت المصري، وفهد الحويان، وهاني الخلايلة، وراتب النوايسة، وزياد الحجاج، ومعتصم العساف، ومحمود العبادي، وسيف الدين عجاج، وأنس القضاة.

 
 
