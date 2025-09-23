وزارة الشباب تعلن تشكيل لجنة مؤقتة لنادي الفيصلي

وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسة احمد الوريكات، وعضوية فراس الحياصات، ومحمد الخصاونة، ورفعت المصري، وفهد الحويان، وهاني الخلايلة، وراتب النوايسة، وزياد الحجاج، ومعتصم العساف، ومحمود العبادي، وسيف الدين عجاج، وأنس القضاة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في منطقة طبربور
-
وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبي مع الكويت والبحرين
-
إعلان هام لطلبة المكرمة الملكية السامية
-
بلدية مأدبا تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة
-
الأمن يحذر من رسائل احتيالية تتعلق بدفع المخالفات
-
وزير الزراعة: مليون شجرة نخيل في المملكة
-
حراك إعلامي إستراتيجي لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في عمان
-
تنقلات وتعيينات في مديرية الامن العام - اسماء