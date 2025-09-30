الثلاثاء 2025-09-30 08:37 م
 

وزارة الصحة: تنظيم مهنة التجميل يقلل من الأخطاء الطبية

الثلاثاء، 30-09-2025 07:34 م

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة إخلاص جاموس، أن نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025 جاء لينظم هذه المهنة بشكل يضمن حماية المواطنين والحد من الأخطاء الطبية.

وأوضحت جاموس، الثلاثاء، أن النظام يشترط أن تكون أماكن ممارسة المهنة مرخصة من قبل الوزارة، مع ضرورة توافر أجهزة محددة لترخيص مراكز التجميل.


وأضافت أن نسبة الأخطاء الطبية ستنخفض بشكل ملموس، بعد إقرار هذا النظام؛ كون العمل في مجال التجميل سيقتصر على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، مما يتيح متابعة أي مضاعفات بشكل فوري.


وبيّنت أن أسماء العيادات المرخصة ستُنشر عبر موقع وزارة الصحة، ولن يسمح لأي عامل بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على مزاولة مهنة من الوزارة.


وأكدت أن إجراءات مثل حقن إبر التجميل كالبوتوكس والفيلر ستتم فقط تحت إشراف طبيب مختص، وليس من خلال العاملين في العيادات.


وأشارت جاموس إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن دخول إبر حقن التجميل إلى المملكة، وتوريدها إلى العيادات المرخصة حصراً.

 
 
