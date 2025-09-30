وزارة الصحة: تنظيم مهنة التجميل يقلل من الأخطاء الطبية

وأوضحت جاموس، الثلاثاء، أن النظام يشترط أن تكون أماكن ممارسة المهنة مرخصة من قبل الوزارة، مع ضرورة توافر أجهزة محددة لترخيص مراكز التجميل.
وأضافت أن نسبة الأخطاء الطبية ستنخفض بشكل ملموس، بعد إقرار هذا النظام؛ كون العمل في مجال التجميل سيقتصر على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، مما يتيح متابعة أي مضاعفات بشكل فوري.
وبيّنت أن أسماء العيادات المرخصة ستُنشر عبر موقع وزارة الصحة، ولن يسمح لأي عامل بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على مزاولة مهنة من الوزارة.
وأكدت أن إجراءات مثل حقن إبر التجميل كالبوتوكس والفيلر ستتم فقط تحت إشراف طبيب مختص، وليس من خلال العاملين في العيادات.
وأشارت جاموس إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن دخول إبر حقن التجميل إلى المملكة، وتوريدها إلى العيادات المرخصة حصراً.
-
أخبار متعلقة
-
"تنظيم الطاقة": ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق
-
هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
-
أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية
-
جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة
-
إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس
-
التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية
-
"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"