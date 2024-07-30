وزارة العمل تتعامل مع 18 نزاعا عماليا في النصف الأول من العام

الوكيل الاخباري- أصدرت مديرية علاقات العمل في وزارة العمل اليوم تقريرها النصف سنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية.



وقال مدير المديرية عدنان الدهامشة إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلالها في النصف الأول من العام الجاري 2024، بلغت 16 عقد عمل جماعي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات.