وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

وأشارت بني مصطفى، خلال اللقاء، إلى أنه يجري العمل حالياً على البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيّما الأولويات المرتبطة بقطاع المرأة في البرنامج، إضافة إلى أهمية تعزيز مشاركة جميع الفئات الاجتماعية في المجتمعات المحلية وعلى كافة المستويات وفي مختلف المجالات، للوقوف على أبرز التحديات.
وتطرقت إلى جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وأهميتها في دعم مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية، وتضافر كافة الجهود في هذا المجال.
كما أوضحت أهمية تبادل الخبرات المشتركة في مجالات تمكين المرأة وتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه النساء في المجالات الاقتصادية والإدارية.
من جانبها، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن عن أهمية البرامج التي تُقدَّم في مجال دعم مشاركة المرأة، متطلعةً إلى مزيد من التعاون المشترك مستقبلاً.
