وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

وأكدّت بني مصطفى على أهمية هذه الإحتفالية، في إطار الإحتفال العالمي بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وتحتفي به 164 دولة.
وأشارت، أن الوزارة تقدّم خدماتها النوعية للنساء الناجيات من العنف، التي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والتأهيل والتدريب والإيواء لهن، من خلال دور الوفاق الأسري في عمان وإربد والعقبة، ودار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) دار كرامة لضحايا الإتجار البشر، في إطار بيئة صحية آمنة لمساعدتهن وتمكينهن للمضي قدماً في حياتهن.
وأضافت، أن وزارة التنمية الاجتماعية تتبنى نهجاً محورياً وهو عدم التسامح مع مرتكبي العنف ضد النساء، وعدم التسامح مع من يبرره ويدافع عنه.
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