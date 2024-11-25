 
الإثنين 2024-11-25 04:32 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
الإثنين، 25-11-2024 03:32 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، بحضور عدد من القيادات النسائية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. اضافة اعلان


وأكدّت بني مصطفى على أهمية هذه الإحتفالية، في إطار الإحتفال العالمي بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وتحتفي به 164 دولة.

وأشارت، أن الوزارة تقدّم خدماتها النوعية للنساء الناجيات من العنف، التي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والتأهيل والتدريب والإيواء لهن، من خلال دور الوفاق الأسري في عمان وإربد والعقبة، ودار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) دار كرامة لضحايا الإتجار البشر، في إطار بيئة صحية آمنة لمساعدتهن وتمكينهن للمضي قدماً في حياتهن.

وأضافت، أن وزارة التنمية الاجتماعية تتبنى نهجاً محورياً وهو عدم التسامح مع مرتكبي العنف ضد النساء، وعدم التسامح مع من يبرره ويدافع عنه.
 
gnews

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