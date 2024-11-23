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وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
السبت، 23-11-2024 02:32 م
الوكيل الإخباري-   رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، افتتاح حملة الـ 16 يوم، والتي تأتي بتنظيم من جمعية النساء العربيات وشبكة مساواة، تحت عنوان نحو مرور 30 عاماً على إعلان ومنهاج بيجين، متحدون لانهاء العنف ضد النساء، بحضور وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، وناشطات حقوقيات وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.   اضافة اعلان


وقالت بني مصطفى أن جمعية النساء العربيات تمثل نموذجاً مختلفاً في القيادة وفي الدفاع عن حقوق النساء وتأثيرهن، وإستحضارها لتجربة الحاجة لطيفة سويلم من محافظة المفرق، وهي نموذج أردني أصيل لنساء معطاءات، موجود في كل بيت أردني وعلى إمتداد كافة المحافظات. 

وفي اطار استحضار النماذج الفلسطينية فقد اختارت الجمعية استحضار الأسيرة الغائبة الحاضرة إسراء جعابيص، حيث اشارت بني مصطفى الى صمود إسراء ونضالها، كما هو حال كل النساء الفلسطينيات الصامدات، اللّاتي يقدّمن نماذج في الصمود والإرادة.
 
gnews

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