وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات

وقالت بني مصطفى أن جمعية النساء العربيات تمثل نموذجاً مختلفاً في القيادة وفي الدفاع عن حقوق النساء وتأثيرهن، وإستحضارها لتجربة الحاجة لطيفة سويلم من محافظة المفرق، وهي نموذج أردني أصيل لنساء معطاءات، موجود في كل بيت أردني وعلى إمتداد كافة المحافظات.
وفي اطار استحضار النماذج الفلسطينية فقد اختارت الجمعية استحضار الأسيرة الغائبة الحاضرة إسراء جعابيص، حيث اشارت بني مصطفى الى صمود إسراء ونضالها، كما هو حال كل النساء الفلسطينيات الصامدات، اللّاتي يقدّمن نماذج في الصمود والإرادة.
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