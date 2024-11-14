وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل مساعدة وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكويتي

وقالت بني مصطفى، إن اللقاء يؤكد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز جهود التعاون المشترك.
وإستعرضت بني مصطفى، أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للفئات المستهدفة من برامجها في العديد من المجالات، ومن بينها البرامج التي تتعلق بالمرأة.
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