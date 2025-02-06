وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لجمعية نشميات سحاب الخيرية

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الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، البازار الخيري، الذي نظمته جمعية نشميات سحاب الخيرية؛ اشتمل على منتجات يدوية للمشاريع الإنتاجية لعدد من سيدات المجتمع المحلي، بحضور رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس محارمة، وعدد من أعضاء مجلس محافظة العاصمة وبلدية سحاب. اضافة اعلان





وقالت بني مصطفى أن إقامة هذا البازار الذي يشتمل على منتجات السيدات الحرفية بنوعية وجودة عالية يتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، الثالث والستين.



وأشارت إلى أن المشاريع الإنتاجية التي تستفيد منها سيدات المجتمع المحلي من خلال صندوق الإئتمان الذي تديره الجمعية بدعم من الوزارة، تمثل قصص نجاح حقيقية في خلق فرص عمل جديدة، وينعكس أثرها الإيجابي في تحسين الظروف الإقتصادية عليهن وعلى أسرهن وعلى المجتمع بأكمله.