وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لجمعية نشميات سحاب الخيرية

وقالت بني مصطفى أن إقامة هذا البازار الذي يشتمل على منتجات السيدات الحرفية بنوعية وجودة عالية يتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، الثالث والستين.
وأشارت إلى أن المشاريع الإنتاجية التي تستفيد منها سيدات المجتمع المحلي من خلال صندوق الإئتمان الذي تديره الجمعية بدعم من الوزارة، تمثل قصص نجاح حقيقية في خلق فرص عمل جديدة، وينعكس أثرها الإيجابي في تحسين الظروف الإقتصادية عليهن وعلى أسرهن وعلى المجتمع بأكمله.
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