وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لملتقى همم في اربد

وتحدثت بني مصطفى عن أهمية هذا الملتقى في عرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وأهميته في تعزيز مشاركة المرأة الإقتصادية.
وقالت إن الوزارة من خلال برنامج الأسر المنتجة تعمل على دعم الأسر والسيدات ممن تنطبق عليهم شروط الإستفادة منها لإنشاء مشاريعهم المتوسطة والصغيرة، ودعم الجمعيات الخيرية لإنشاء المشاريع الإنتاجية، وأهمية أثرها في تحسين ظروف الأسر الإقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة.
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