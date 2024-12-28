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وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح البازار الخيري لملتقى همم في اربد

وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
السبت، 28-12-2024 12:49 م
الوكيل الإخباري-   إفتتحت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى البازار الخيري الأول لملتقى همم المقام في مدينة الحسن الرياضية في مدينة إربد اليوم السبت، والذي اشتمل على عرض منتجات يدوية لعدد من سيدات المجتمع في المحافظة.اضافة اعلان


وتحدثت بني مصطفى عن أهمية هذا الملتقى في عرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وأهميته في تعزيز مشاركة المرأة الإقتصادية. 

وقالت إن الوزارة من خلال برنامج الأسر المنتجة تعمل على دعم الأسر والسيدات ممن تنطبق عليهم شروط الإستفادة منها لإنشاء مشاريعهم المتوسطة والصغيرة، ودعم الجمعيات الخيرية لإنشاء المشاريع الإنتاجية، وأهمية أثرها في تحسين ظروف الأسر الإقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة.
 
gnews

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